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Эксперт: рост импорта сможет сгладить сезонный рост цен на растениеводческую продукцию

Конкуренция на российском рынке замедлит рост цен на продукты питания, считает советник президента Центра стратегических разработок Елена Разумова

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Расширение импорта может помочь в сглаживании сезонных пиков роста цен на растениеводческую продукцию. Такое мнение высказала ТАСС советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова.

"Расширение числа поставщиков или объемов поставок приведет к росту конкуренции на российском рынке, что, как минимум, замедлит рост цен на продукты питания. Кроме того, рост импорта может помочь в сглаживании сезонных пиков роста цен на растениеводческую продукцию, которые отчасти возникают из-за того, что местные производители хранят товары до периода наиболее высоких внутренних цен (чаще всего в весенний период)", - отметила Разумова.

Однако она подчеркнула, что не всегда импорт из ограниченного набора стран может привести к снижению цен. "Во-первых, импортируемые сельскохозяйственные товары из-за расходов на логистику, упаковку, прохождение фитосанитарных и таможенных процедур по стоимости чаще всего дороже продукции местного производства. В частности, среднегодовые цены российских производителей некоторых овощей, свежего молока и мяса сопоставимы по стоимости с импортируемыми в страну товарами. Во-вторых, ценовая политика стран - экспортеров сельхозпродукции не всегда соответствует целям по снижению цен на российском рынке", - сказала эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение в рамках стабилизации цен на продукты питания увеличить ввоз в РФ сельхозпродукции из стран СНГ.

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