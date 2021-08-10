Эксперт: рост импорта сможет сгладить сезонный рост цен на растениеводческую продукцию

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Расширение импорта может помочь в сглаживании сезонных пиков роста цен на растениеводческую продукцию. Такое мнение высказала ТАСС советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова.

"Расширение числа поставщиков или объемов поставок приведет к росту конкуренции на российском рынке, что, как минимум, замедлит рост цен на продукты питания. Кроме того, рост импорта может помочь в сглаживании сезонных пиков роста цен на растениеводческую продукцию, которые отчасти возникают из-за того, что местные производители хранят товары до периода наиболее высоких внутренних цен (чаще всего в весенний период)", - отметила Разумова.

Однако она подчеркнула, что не всегда импорт из ограниченного набора стран может привести к снижению цен. "Во-первых, импортируемые сельскохозяйственные товары из-за расходов на логистику, упаковку, прохождение фитосанитарных и таможенных процедур по стоимости чаще всего дороже продукции местного производства. В частности, среднегодовые цены российских производителей некоторых овощей, свежего молока и мяса сопоставимы по стоимости с импортируемыми в страну товарами. Во-вторых, ценовая политика стран - экспортеров сельхозпродукции не всегда соответствует целям по снижению цен на российском рынке", - сказала эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение в рамках стабилизации цен на продукты питания увеличить ввоз в РФ сельхозпродукции из стран СНГ.