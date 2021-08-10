Площадь орошаемых земель на Ставрополье выросла в 6,5 раза за восемь лет

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мелиоративные площади в Ставропольском крае увеличились с 23 тыс. до 150 тыс. га за последние восемь лет. Ранее в регионе более 30 лет не развивали это направление, сообщил во вторник губернатор края Владимир Владимиров.

"У нас с 1982 по 2013 год во всю мелиорацию ничего не было вложено. Имели 400 тыс. га мелиоративных земель, осталось 23 тыс. га. <…> Сегодня на мелиорации 150 [тыс.] га", - сказал он во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляция которой велась на телеканале "Россия-24".

По словам Владимирова, ежегодно в крае направляют 1,2 млрд рублей на развитие систем орошения, что позволяет оснащать мелиоративными системами 21 тыс. га новых земель каждый год. В совокупном итоге имеющиеся в регионе орошаемые площади до 2024 года увеличатся на 100 тыс. га.

"Прошлый год был засушливый - все, кто работал на мелиорации, имели очень хороший экономический результат", - добавил глава Ставрополья.

Путин отметил, что власти РФ планируют направлять дополнительные средства на развитие мелиорации в стране - по 7 млрд рублей ежегодно.