Росприроднадзор выявил рост числа экологических нарушений в 2021 году

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Росприроднадзор выявил за шесть месяцев 2021 года такое же количество экологических нарушений, как за весь 2020 год. При этом в ведомстве рассчитали средний размер штрафа за такое нарушение, это 11 тыс. рублей, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"За первое полугодие 2021 года мы фактически выявили такое же количество экологических нарушений, как за весь 2020 год, 2019 год. Но если мы внимательно посмотрим на то, сколько стоит одно нарушение, мы вывели для себя такую формулу. Одно нарушение [речь о штрафе] стоит чуть больше 11 тыс. рублей", - сообщила она в ходе доклада на коллегии Росприроднадзора.

Радионова отметила, что такие штрафы не мотивируют компании бережно относиться к природе. "Итог нашей административной деятельности - это штраф. Но это совершенно не побуждает крупные предприятия-гиганты к какому-то устранению нарушений", - считает она.

Ранее Радионова сообщила в интервью ТАСС о намерении выступить в осеннюю сессию с инициативой увеличения штрафов за причинение вреда окружающей среде в десятки раз.