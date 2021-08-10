Пассажиропоток аэропорта Северной Осетии достиг исторического максимума

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Владикавказ достиг исторического максимума в июле этого года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта во вторник.

"Пассажиропоток международного аэропорта Владикавказ в июле 2021 года вырос на 35% к июлю 2019 и 2020 года, обновив исторический максимум. Его услугами воспользовались 70,3 тыс. человек, из которых 1,5 тыс. человек составляли пассажиры международных рейсов", - говорится в сообщении.

За семь месяцев аэропорт обслужил рекордные 390,8 тыс. пассажиров, что на 26% больше, чем в 2019 году. При этом показатели 2020 года были превышены почти в полтора раза.

Многократный рост количества пассажиров связан с увеличением спроса на перелеты по традиционным маршрутам в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а также открытием новых международных рейсов из Владикавказа в Баку и Ереван.