{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пассажиропоток аэропорта Северной Осетии достиг исторического максимума

В июле он обслужил 70,3 тыс. человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Владикавказ достиг исторического максимума в июле этого года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта во вторник.

"Пассажиропоток международного аэропорта Владикавказ в июле 2021 года вырос на 35% к июлю 2019 и 2020 года, обновив исторический максимум. Его услугами воспользовались 70,3 тыс. человек, из которых 1,5 тыс. человек составляли пассажиры международных рейсов", - говорится в сообщении.

За семь месяцев аэропорт обслужил рекордные 390,8 тыс. пассажиров, что на 26% больше, чем в 2019 году. При этом показатели 2020 года были превышены почти в полтора раза.

Многократный рост количества пассажиров связан с увеличением спроса на перелеты по традиционным маршрутам в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а также открытием новых международных рейсов из Владикавказа в Баку и Ереван.

Теги
РоссияСеверная Осетия
"Аврора" в августе начнет перелеты из Николаевска-на-Амуре во Владивосток
Рейсы будут выполняться два раза в неделю
Читать полностью