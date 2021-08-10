Прибыль китайской компании TCL в первом полугодии выросла на 770%

ШАНХАЙ, 10 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль китайского производителя различного электронного оборудования и бытовой техники компании TCL Technology Group за январь-июнь этого года составила 9,3 млрд юаней (около $1,4 млрд), что на 770% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Такие данные из отчетного доклада компании публикует во вторник шанхайский информационный ресурс Yicai Global.

Увеличение данного показателя почти в девять раз в годовом выражении связано с ростом цен на жидкокристаллические дисплеи и крупными заказами от зарубежных клиентов компании. При этом выручка за указанный период возросла примерно в три раза - до 74,3 млрд юаней (около $11,5 млрд).

Большая часть дохода поступила за счет операционной деятельности TCL, связанной с полупроводниками и дисплеями. Прибыль в этом сегменте выросла на 68% и составила 6,6 млрд юаней (около $1 млрд) - свыше 70% от общего показателя. При этом 35% в общей структуре выручки составили поступления от операций за рубежом, которые выросли более чем в три раза.

Компания за первое полугодие также вложила 5,1 млрд юаней ($787 млн) в собственные научно-исследовательские технические разработки, что на 77% превысило показатель аналогичного периода 2020 года.