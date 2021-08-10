Nikkei: приложение TikTok стало самым скачиваемым среди соцсетей по итогам 2020 года

ТАСС, 10 августа. Социальная сеть TikTok по итогам прошлого года обогнала Facebook, став самым скачиваем приложением среди соцсетей. Об этом в понедельник сообщила газета Nikkei со ссылкой на собственное исследование.

Издание начало публиковать обзоры скачиваний соцсетей по всему миру в 2018 году, и с тех пор TikTok впервые сместил Facebook с лидирующих позиций в рейтинге. Итоги подведены на основе данных, полученных от американского аналитического агентства App Annie.

"Общее время просмотров в TikTok в США и Великобритании больше, чем у YouTube, и короткие видеоролики будут и дальше привлекать внимание", - приводит газета слова менеджера по маркетингу компании App Annie Чузен Кина.

Он добавил, что такие категории, как музыка и юмор, приобретают большую популярность. Также интерес пользователей вызывают голосовые соцсети. Например, востребованность Clubhouse в Японии и США начала набирать обороты в начале этого года.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance, основанной в 2012 году.