{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Чистый отток капитала из России в январе - июле составил $34,9 млрд

Годом ранее этот показатель соответствовал $35,3 млрд

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь - июль 2021 года, по предварительной оценке ЦБ, снизился на 1,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $34,9 млрд, говорится в сообщении Банка России.

По итогам января - июля 2020 года показатель находился на уровне $35,3 млрд.

Профицит внешней торговли РФ по итогам января - июля 2021 года вырос на 60,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $81,1 млрд.

По итогам отчетного периода 2020 года профицит внешней торговли РФ составлял $54,9 млрд.

Теги
Россия
"Аврора" в августе начнет перелеты из Николаевска-на-Амуре во Владивосток
Рейсы будут выполняться два раза в неделю
Читать полностью