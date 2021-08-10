Чистый отток капитала из России в январе - июле составил $34,9 млрд

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь - июль 2021 года, по предварительной оценке ЦБ, снизился на 1,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $34,9 млрд, говорится в сообщении Банка России.

По итогам января - июля 2020 года показатель находился на уровне $35,3 млрд.

Профицит внешней торговли РФ по итогам января - июля 2021 года вырос на 60,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $81,1 млрд.

По итогам отчетного периода 2020 года профицит внешней торговли РФ составлял $54,9 млрд.