В МВФ прогнозируют, что госдолг всех стран к концу года приблизится к 99% мирового ВВП

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Общий суверенный государственный долг всех стран к концу нынешнего года приблизится к 99% мирового ВВП, бюджетный дефицит также достиг серьезного уровня. Об этом говорится в опубликованной во вторник совместной статье главного экономиста Международного валютного фонда Гиты Гопинат и директора департамента по бюджетным вопросам МВФ Витора Гаспара.

"В результате пандемии показатели [мирового] долга и дефицита резко возросли с уже беспрецедентно высоких уровней. Средний показатель общего дефицита бюджета по отношению к ВВП в 2021 году достиг 9,9% для стран с развитой экономикой, 7,1% для стран с формирующимся рынком и 5,2% для развивающихся стран с низким уровнем дохода. По прогнозам, к концу 2021 года глобальный государственный долг приблизится к 99% [мирового] ВВП", - считают авторы статьи.

"Различия в плане доступа к вакцинам и способности использовать политическую поддержку приводят к усиливающемуся разрыву между развитыми экономиками и многими странами с формирующимся рынком, развивающимися экономиками. Столкнувшись с высокими показателями дефицита и беспрецедентными уровнями задолженности, страны с ограниченным доступом к финансированию вынуждены идти по острию бюджетного ножа между оказанием надлежащей поддержки и сохранением финансовой стабильности", - подчеркнули авторы статьи. По их мнению, "без решительных мер по устранению этого растущего разрыва COVID-19 будет продолжать уносить жизни и уничтожать рабочие места, нанося долгосрочный ущерб инвестициям, производительности и [экономическому] росту в наиболее уязвимых странах". В МВФ считают, что "пандемия еще больше подорвет жизнь наиболее уязвимых слоев населения, а в странах вырастет уровень крайней нищеты".

В ответ на кризис, отмечается в статье, МВФ предоставил 85 странам $117 млрд в виде новых программ финансирования, а также облегчения бремени обслуживания задолженности.