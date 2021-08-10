Минэнерго: экспорт нефти РФ в 2021 г. может сохраниться примерно на уровне прошлого года

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Объем российского экспорта нефти в 2021 году может составить от 220 до 230 млн тонн. Об этом в интервью агентству Reuters сказал заместитель министра энергетики Павел Сорокин. В прошлом году, по данным отчета Центрального диспетчерского управления ТЭК, экспорт находился примерно на таком же уровне и составлял 232,5 млн тонн.

"Это будет во многом зависеть от вопросов, связанных с наполнением внутреннего рынка нефтепродуктами, и в целом в 2021 году мы ориентируемся на диапазон в примерно 220-230 миллионов тонн", - сказал он.

Сорокин также напомнил, что по текущему прогнозу Минэкономразвития добыча нефти в 2021 году может составить около 512 млн тонн, включая газовый конденсат.

"Объем добычи в 2022 году будет зависеть от динамики соглашения ОПЕК+, но мы рассчитываем, что относительно старого прогноза Минэкономразвития объем добычи будет как минимум на 6 миллионов тонн в 2021 и еще на 15 миллионов тонн в 2022 году выше за счет ускоренного возврата добычи. Таким образом, мы вернемся на докризисный уровень добычи в 2022 году", - заметил он.