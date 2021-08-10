Уровень безработицы в Оренбуржье снизился в 5,5 раза с сентября 2020 года

ТАСС, 10 августа. Количество безработных в Оренбургской области снизилось в 5,5 раза по сравнению с сентябрем 2020 года и достигло 13 тыс. человек. По этому показателю регион вышел на допандемийный уровень, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Число оренбуржцев, стоящих на учете как безработные, снизилось на 65% с начала 2021 года и составляет сегодня чуть более 13 тыс. человек. Это в 5,5 раза меньше, чем в пиковый период, который пришелся на конец сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

По словам министра труда и занятости населения Оренбургской области Наилии Исхаковой, которые приводит пресс-служба, сейчас регион достиг показателей 2019 года, когда число безработных за аналогичный период достигало 13,2 тыс. человек.

С начала 2021 года в центр занятости населения обратились более 58 тыс. жителей региона, половина из которых были трудоустроены. "Сейчас в базе службы занятости 14,9 тыс. вакансий, предложения существуют практически во всех сферах: на рынке труда востребованы и рабочие профессии, и специалисты", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала Исхакова, власти региона предприняли ряд мер для сокращения числа безработных граждан, среди которых возмещение заработной платы работодателям, принявшим граждан по направлению службы занятости. Для этого из резервного фонда правительства области были выделены 300 млн рублей. Еще 52 млн рублей, выделенные из федерального и областного бюджетов, направили на частичную компенсацию расходов на оплату труда временно трудоустроенных граждан, кто находился под риском увольнения.