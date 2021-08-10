Российские авиакомпании в июле перевезли 12,5 млн пассажиров

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Авиакомпании России в июле перевезли 12,5 млн пассажиров, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Росавиации со ссылкой на оперативные данные перевозчиков.

"По оперативным данным, в июле 2021 года российские перевозчики обслужили 12,5 млн пассажиров, что почти в два раза больше объемов перевозок июля 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19", - отметили в Росавиации. При этом в январе - июле перевозчики обсужили 56,5 млн пассажиров, что на 63,7% больше, чем в 2020 году.

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла почти 2,5 млн пассажиров (рост в 2,3 раза), S7 - 1,7 млн (рост в 1,2 раза). "Победа" обслужила почти 1,5 млн клиентов (рост в 1,4 раза), "Россия" - 1,2 млн (что больше прошлогодних показателей в 1,6 раза), а "Уральские авиалинии" - 1,1 млн пассажиров (рост в 1,8 раза).