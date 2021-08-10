Грузооборот морских портов России за январь - июль вырос на 1,5%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России по итогам семи месяцев вырос, за январь - июль 2021 года показатель увеличился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 482,88 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Росморречфлота.

Объем перевалки сухих грузов увеличился на 7,1%, до 237,76 млн тонн, наливных грузов - сократился на 3,3%, составив 245,12 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 0,4% и составил 54,75 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов выросла на 1,6% и составила 16,27 млн тонн, наливных грузов - снизилась на 1,2%, составив 38,48 млн тонн.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна снизился на 0,3% и составил 144,41 млн тонн. При этом перевалка сухих грузов увеличилась там на 6,6%, составив 67,9 млн тонн, наливных грузов - упала на 5,7%, до 76,51 млн тонн в абсолютном выражении.

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 3,5% и составил 147,19 млн тонн. Из них перевалка сухих грузов выросла на 10,4% - до 63,55 млн тонн, а наливных грузов - снизилась на 1,2% , составив 83,64 млн тонн.

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна сократился на 14,6% , составив 4,21 млн тонн. Снижение связано с продолжающимся падением перевалки сухих грузов (- 32,9% ), составившей 1,42 млн тонн. Сектор перевалки наливных грузов на Каспии показал рост на 0,9%, составив 2,79 млн тонн.

По-прежнему растет грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна. Он составил 132,32 млн тонн (+2,8%), из которых объем перевалки сухих грузов вырос на 7,2 % - до 88,62 млн тонн, а наливных грузов сократился на 5,1 % - до 43,7 млн тонн.

Перевалка грузов в морских портах РФ более 23 лет пребывала в "зеленой" зоне непрерывного роста вплоть до мая 2020 года, когда на мировой и отечественной экономике и, в особенности, на транспортном секторе, начали сказываться меры по ограничению торгово-экономических связей и пассажиропотоков, вводимые в рамках борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции, заключили в Росморречфлоте.