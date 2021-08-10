В Петербурге станция метро "Горный институт" готова на 85%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Станция метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге на данный момент находится в высокой степени готовности, работы выполнены на 85%. Она станет третьей на Васильевском острове - в перспективе планируется продолжить Лахтинско-Правобережную линию до станции "Морской фасад". Об этом сообщил вице-губернатор Максим Соколов на своей официальной странице во "ВКонтакте" во вторник.

"На 85% выполнен основной объем горнопроходческих работ. До 2024 года метростроевцы планируют завершить сооружение вестибюля станции, прокладку комплекса инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные и отделочные работы и благоустройство объекта в целом", - говорится в сообщении.

Соколов добавил, что в оформлении подземного вестибюля станции "Горный институт" архитекторы воплотят идею Доменико Трезини о превращении Васильевского острова во вторую Венецию с параллельными каналами вместо улиц. Тему воды обыграют цветовым решением, для этого пилоны - массивные столбы, на которые опирается свод, - облицуют светло-голубым мрамором.

ОАО "Метрострой" выполняет обязательства по строительству метрополитена. Стабилизировать ситуацию и обеспечить штатный режим работы удалось благодаря совместным усилиям правительства города и банка ВТБ. Впереди - плавный переход трудового коллектива из ОАО "Метрострой" в АО "Метрострой Северной столицы".