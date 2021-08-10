Сенат утвердил план развития инфраструктуры США в объеме более $1 трлн

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Сенат Конгресса США во вторник утвердил план развития инфраструктуры, согласованный Белым домом и двухпартийной группой сенаторов, в объеме более $1 трлн. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

План поддержали 69 законодателей, 30 высказались против.

Теперь инициативу предстоит рассмотреть Палате представителей Конгресса. Представители прогрессивного крыла Демократической партии в нижней палате скептически относятся к данному предложению. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) ранее заявила, что не будет выносить инициативу на голосование до тех пор, пока Сенат не примет вторую часть своего инфраструктурного плана - масштабный пакет на сумму $3,5 трлн, который включает в себя основные приоритеты демократов.

Общий объем одобренного во вторник плана составляет $1,3 трлн. Инициатива предполагает выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры в размере $550 млрд в течение пяти лет. В частности, проект предусматривает выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог, $11 млрд - на программы транспортной безопасности. Еще $39 млрд планируется потратить на модернизацию общественного транспорта, $42 млрд - на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. $55 млрд пойдут на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено $65 млрд. $73 млрд планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.