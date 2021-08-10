Утвержден перечень программ для предустановки на продаваемые в России гаджеты в 2022 году

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 января 2022 года, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году", - следует из документа.

Принятый документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных вошли продукты "Яндекса", категории "электронная почта", "новостной агрегатор" и "социальные сети" представлены компанией Mail.ru. Кроме того, на электронных устройствах будут предустановлены офисное ПО "Мой офис", сервис госуслуг и платежная система "Мир".

В список рекомендованных аудиовизуальных сервисов для ТВ включены More.tv, Первый канал, "Кинопоиск", "Яндекс", ivi, Premier, Okko, Start и другие.

Уточняется, что распоряжение правительства от 31 декабря 2020 года "Об утверждении перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров" признано утратившим силу.