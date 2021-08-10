ФНС может внедрить единый налоговый счет для бизнеса

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует распространить единый налоговый счет (ЕНС) на бизнес. Это следует из технического задания к контракту на выполнение нормативно-методической работы по теме "Разработка концепции внедрения института единого налогового счета", размещенному на портале госзакупок.

"В настоящее время институт "единого налогового платежа" распространяется только на физических лиц в части уплаты имущественных налогов (транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц) и налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 6 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации на добровольной основе. В целях снижения издержек государственного управления и повышения сервисной составляющей необходимо распространить указанный институт на всех участников налоговых правоотношений, предусмотрев его возможность посредством уплаты всех налогов, сборов, страховых взносов, установленных законодательством о налогах и сборах", - говорится в документе.

Согласно документу, концепция внедрения института единого налогового счета является основой развития нормативной базы, необходимой для упрощения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. "Общемировая тенденция в налоговом администрировании - создание комфортных условий для исполнения налоговой обязанности, в том числе использования современных финансовых технологий, обозначает необходимость проведения научного исследования нормативной базы стран, внедривших у себя указанный институт или его элементы. Внедрение ЕНС позволит создать для плательщиков более комфортные условия и обеспечить своевременность исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также сократить время оформления расчетных документов", - отмечается в техническом задании.

По данным портала, начальная цена контракта составляет 4,638 млн рублей. Конечный срок выполнения работы по контракту - не позднее 1 декабря 2021 года.