Исследовательский реактор в Сосновом Бору демонтируют до конца 2024 года за 900 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Научно-исследовательский технологический институт (НИТИ) имени А. П. Александрова выведет из эксплуатации используемый для испытаний ядерный реактор в Сосновом Бору Ленинградской области к декабрю 2024 года. Общая стоимость работ по дезактивации, демонтажу и вывозу реактора из города составит 916 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Выполнение работ: вывод из эксплуатации ядерной энергетической установки стенда КВ-2 ГУП "НИТИ им. А. П. Александрова". Поставщик - ФГУП "Научно-исследовательский технологический институт имени А. П. Александрова". Цена контракта - 916,5 млн рублей. <…> Срок завершения работ - не позднее 30 ноября 2024", - говорится в итоговой конкурсной документации.

По результатам проведенного государственной корпорацией "Росатом" конкурса, НИТИ им. А. П. Александрова выступил единственным участником и победителем аукциона, он будет заниматься выводом реактора из эксплуатации самостоятельно. Специалистам предстоит демонтировать и утилизировать радиоактивные трубопроводы и системы, связанные с реактором, дезактивировать оборудование самого реактора и подготовить его основные конструкции к транспортировке. После этого подрядчику предстоит доставить разобранную энергетическую установку стенда КВ-2 в пункт длительного хранения радиоактивных отходов "Сайда" в Мурманской области и подготовить реактор к снятию с государственного надзора.

НИТИ им. А. П. Александрова расположен в городе Сосновый Бор Ленинградской области в промзоне на Копорском шоссе. Это единственный в России научно-технологический центр комплексных испытаний корабельных ядерных энергетических установок (ЯЭУ), доведения их на стендах-прототипах до требуемого уровня надежности и безопасности. Особенность института заключается во всеобъемлющем охвате концевых технологий создания корабельных ЯЭУ, концентрирующих в себе результаты работы многих научных и конструкторских коллективов. Образован в 1962 году как Государственная испытательная станция приказом Государственного комитета по использованию атомной энергии.

На предприятии действует несколько ядерных установок, используемых для испытаний реакторов подводных лодок, ледоколов и других кораблей. В 2019 году из эксплуатации в НИТИ был выведен стенд КМ-1 с реактором ОК-650, действовавшим с 1975 года.

Испытательный стенд КВ-2 с его ядерной установкой был запущен в 1996 году. Как отмечается на официальном сайте института, проведенные на КВ-2 исследования позволили заложить прочный фундамент для применения ЯЭУ данного типа в транспортной атомной энергетике. Технические решения, отработанные на стенде КВ-2, нашли воплощение как в реакторной установке "Ритм-200", разработанной для универсального атомного ледокола нового поколения, так и в других типах транспортных энергоустановок.