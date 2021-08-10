Компании Mercury не известны основания проверки ЦУМа ФАС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Компании Mercury не известны основания проверки ЦУМа Федеральной антимонопольной службой РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦУМа.

"Сегодня в офисах компании прошли проверки ФАС России. Мы удивлены происходящим, поскольку год назад Федеральная антимонопольная служба уже проверяла нашу компанию. По факту проведена повторная внезапная проверка. До текущего момента основания для проверок компании не известны", - сообщили в пресс-службе.

Ранее ФАС сообщила, что проверяет владельца ЦУМа группу компаний Mercury из-за подозрений в международном картельном сговоре на рынке элитной продукции. Максимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России - до 15 % от годовой выручки компании. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 млрд рублей. Таким образом, компании может грозить штраф в размере почти 14 млрд рублей.

Группа Mercury - один из главных в России продавцов люксовых товаров (дистрибутор Armani, Balenciaga, Brioni, Chopard, Rolex, Dolce & Gabbana и др.). Кроме ЦУМа и Дома ленинградской торговли в Петербурге группа владеет поселком "Барвиха Luxury Village" (включая концертный зал), отелем "Барвиха Hotel & Spa", бутиками в Третьяковском проезде и на Кутузовском проспекте.