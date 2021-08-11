Гастрономический фестиваль "Сыр. Пир. Мир" состоится в Истре 26-29 августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Сыр. Пир. Мир" пройдет в Истре с 26 по 29 августа, в мероприятии примут участие около 700 фермерских хозяйств из 54 регионов России. Об этом сообщила во вторник пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

"Всероссийский гастрономический фестиваль "Сыр. Пир. Мир" пройдет в деревне Дубровское городского округа Истра на территории сыроварни "Русский Пармезан" с 26 по 29 августа 2021 года. Мероприятие проводится при поддержке комитета по туризму Московской области и организовано с целью поддержки малого и среднего бизнеса Подмосковья и представителей фермерских хозяйств из других регионов России", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в рамках гастрономического фестиваля пройдет деловая программа с участием экспертов для обсуждения основных направлений деятельности в сферах сельского хозяйства, экономики, промышленности и туризма в условиях новых обстоятельств.

По данным комитета, участниками ярмарки станут почти 700 фермерских хозяйств из 54 регионов России, народные художественные промыслы и рукоделия будут представлены 34 производствами. "В рамках фестиваля гости смогут приобрести натуральную фермерскую продукцию: сыр, колбасы, хлеб, мед, сладости, молочная продукция, напитки и многое другое", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, на фестивале пройдет конкурс сыров "Лучший сыр России", в котором примут участие около 200 сыроварен. Экспертное жюри определит победителей в двенадцати номинациях.

В комитете добавили, что вход на мероприятие будет бесплатным. По рекомендациям управления Роспотребнадзора по Московской области, в этом году фестиваль пройдет с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.