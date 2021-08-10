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"Газпром" возобновит отгрузки СУГ ж/д транспортом по прямым договорам в августе

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Газпром ГНП Холдинг" перераспределяет объемы поставок сжиженных углеводородных газов (СУГ) после аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту, планирует возобновить отгрузки СУГ железнодорожным транспортом по прямым договорам во второй половине августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В настоящее время "Газпром ГНП Холдинг" перераспределяет объемы поставок сжиженных углеводородных газов. Продолжается реализация СУГ на бирже и электронной торговой площадке. Возобновление отгрузки СУГ железнодорожным транспортом по прямым договорам запланировано на вторую половину августа", - сообщили в компании.

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