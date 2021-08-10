На Украине аннулировали разрешение компании Фирташа на пользование недрами

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Государственная служба геологии и недр (Госгеонедра) Украины лишила ООО "Междуреченский ГОК" (МГОК), входящее в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, специального разрешения на пользование недрами Селищанского месторождения титановых руд. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Group DF.

"Формальным предлогом для Госгеонедр для лишения МГОКа победы, стало письмо управления СБУ (Службы безопасности Украины) в Житомирской области, направленное ведомством по собственной инициативе. Ведомство сообщило о наличии уголовного дела, в котором выдвигались обвинения в финансировании терроризма. Однако эти обвинения полностью сняты СБУ в 2020 году в связи с отсутствием состава преступления", - говорится в сообщении.

По информации Group DF, на аукционе специальных разрешений на пользование недрами Селищанского месторождения титановых руд 14 апреля победило МГОК. Но 4 августа Госгеонедра своим приказом лишила предприятие права на разработку этого месторождения. В своем решении служба ссылается на информацию правоохранительных органов, что победитель аукциона финансирует терроризм на Украине. В Group DF заявили о решении обжаловать решение Госгеонедр в суде.

Победителем аукциона Госгеонедра назначила украинскую государственную Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК). 9 августа 2021 года был подписан договор о купле-продаже спецразрешения на пользование недрами. 18 июня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел персональные санкции против бизнесменов Фирташа и Павла Фукса. Как утверждал секретарь СНБО Алексей Данилов, предприятия титановой отрасли Фирташа якобы снабжали сырьем военные предприятия РФ.

Фирташ заработал состояние на посредничестве в поставках российского газа на Украину. В марте 2014 года он был задержан в Австрии по запросу Вашингтона, который обвиняет его в коррупционных преступлениях за пределами Украины. Через несколько дней он был отпущен под залог и с тех пор проживает в Австрии. По данным СМИ, бизнесмен владеет множеством компаний по сбыту газа, тремя заводами по производству азотных удобрений, а также другими активами.