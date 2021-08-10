Цена на газ в Европе выросла за день на 3,5%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Цены на газ в Европе в ходе торгов к вечеру вторника несколько замедлили свой рост, но по итогам дня увеличились на 3,5%, свидетельствуют данные ICE.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в пике сегодня достигала $543,2 за тыс. куб. м.

Однако к концу торговой сессии цена газа снизилась до около $535 за 1 тыс. куб. м, показав рост на 3,5% к цене закрытия предыдущего дня.

5 августа произошел пожар на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе, 6 августа он был потушен. Пострадавших не было.

Завод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.