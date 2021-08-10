Эксперты считают, что рост цены бензина на бирже исчерпал свой потенциал

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Потенциал роста оптовых цен на Аи-92 на бирже в настоящий момент уже исчерпал свой потенциал. Резкие скачки стоимости топлива вверх маловероятны, следует из исследовании группы "Петромаркет".

Отсутствие возможности для роста оптовых цен связано с тем, что из-за формулы демпфирующего механизма нефтяники при увеличении цены топлива в опте потеряют выплату со стороны государства.

"Стоит отметить, что потенциал роста стоимости Аи-92 на российском рынке, скорее всего, исчерпан. За прошедшие дни августа средний территориальный биржевой индекс первичного рынка Аи-92 в европейской части России составил 57 450 рублей за тонн. Если средняя отпускная цена НПЗ, расположенных в европейской части страны, на 92-й бензин в августе поднимется еще хотя бы на 80 рублей за тонну относительно указанного выше значения, она окажется на 10% выше базовой цены, используемой в формуле расчета "демпфера" (52 300 рублей за тонну)", - говорится в документе.

Эксперты подчеркивают, что в этом случае по налоговому кодексу России НПЗ в августе лишатся демпфирующей надбавки к возвратному акцизу на нефть. "Маловероятно, что производители позволят своим отпускным ценам на Аи-92 подняться выше уровня, обнуляющего "демпфер", - добавляют они.

По их расчетам, чтобы компенсировать выплату демпфера им пришлось бы поднять отпускные цены на автобензин обеих марок примерно на 14 000 руб./т, а дизтоплива - на 2 500 руб./т. "Но даже если бы им это удалось, потери в чистой марже нефтепереработки от обнуления "демпфера", по нашим оценкам, составили бы порядка 30% для НПЗ, ориентированных на выпуск автобензина, и порядка 20% для НПЗ, ориентированных на выпуск дизтоплива", - заметили в "Петромаркете".

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае - нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.