Индексы РТС и Мосбиржи 10 августа выросли на 0,33-0,71%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник продолжил торговаться преимущественно в положительной зоне. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,71%, до 3 862,32 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,33%, до 1 646,47 пункта. Доллар по отношению к рублю на 20:13 мск вырос на 0,31%, до 73,98 рублей, евро - на 0,24%, до 86,69 рублей.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в плюсе на 2,63% на отметке $71 за баррель. "Восстановительный импульс цен на нефть помог динамике нефтяных компаний, котировки металлов также развернулись вверх, несмотря на то что доллар укреплялся к основным валютам (индекс DXY поднялся выше 93 пунктов). Слабость рубля при этом дополнительно поддержала акции экспортеров и обусловила более уверенный рост по индексу Мосбиржи", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом китайские биржевые индексы завершили день в плюсе. "Противовесом ухудшения эпидемиологической ситуации в азиатских странах выступает сезон корпоративной отчетности, который, как и в США, демонстрирует хорошую динамику финансовых показателей. Подпитывают глобальный риск-аппетит и ожидания принятия в США пакета инфраструктурных стимулов на $1 трлн", - добавил эксперт.

Рынок акций

Сегодня в лидерах роста на российском рынке находятся акции нефтегазовых и сталелитейных компаний. Помимо роста цен на нефть и ожиданий скорого принятия инфраструктурного плана в США, такой динамике способствует повышение доходностей гособлигаций США, которая приводит к ротации из технологического сектора в акции стоимости, полагает главный исполнительный директор ВТБ "Капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Из российских нефтяных компаний сегодня наибольший рост показывают акции "Роснефти" - компания является одним из бенефициаров последнего заседания ОПЕК+ и может увеличивать добычу нефти, считает Потапов.

Удачно сложилась сессия и для акций Сбербанка (0,83%), рыночная капитализация компании впервые с апреля 2018 года превысила отметку в $100 млрд.

Прогноз на завтра

В среду наибольшее внимание участников торгов будет сосредоточено на июльском отчете по потребительской инфляции в США. "Если показатель выйдет выше прогнозов, как в мае и июне, рисковые активы может ждать волна продаж", - пояснил Александр Бахтин. Также рынок обратит внимание на июльский индекс потребительских цен в Германии и недельные изменения запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США по версии EIA. Финансовые отчетности за второй квартал завтра представят eBay, NetEase, Lenovo, Avast и др.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в среду может формироваться в пределах 3 780-3 880 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 73,2-74,5 рублей.

Целевые диапазоны закрытия торгов среды "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 830-3 885 пунктов, а также 73,50-74,35 рублей и 86,55-86,85 рублей за доллар США и евро соответственно.