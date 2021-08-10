"Ростелеком" назначили исполнителем работ по созданию цифровой платформы в соцсфере

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Ростелеком" назначен единственным исполнителем осуществляемой Пенсионным фондом РФ в 2021-2023 годах закупки работ, связанных с созданием государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" определить публичное акционерное общество "Ростелеком" единственным исполнителем осуществляемой Пенсионным фондом Российской Федерации в 2021-2023 годах закупки работ, связанных с созданием государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" (первая очередь)", - указано в документе.

Уточняется, что "Ростелекому" для исполнения госконтрактов разрешено привлекать сторонних субподрядчиков при условии, что сама компания совместно со своими дочерними (зависимыми) обществами исполнит не менее 50% совокупного стоимостного объема обязательств по этим контрактам.

"Ростелеком" самостоятельно должен выполнить не менее 5% совокупного стоимостного объема обязательств по госконтрактам проекта, приходящегося на него и его дочерние предприятия.

Также документ определяет 30 июня 2023 года как крайний срок исполнения всех госконтрактов, связанных с созданием первой очереди госплатформы соцподдержки.