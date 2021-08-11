Агентству стратегических инициатив исполняется 10 лет

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) отмечает 10-летие с момента образования: оно начало работу 11 августа 2011 году по инициативе Владимира Путина, который в то время занимал пост премьер-министра России. Сейчас президент РФ возглавляет наблюдательный совет организации.

Агентство занимается поддержкой перспективных и общественно значимых проектов, улучшением предпринимательского климата в стране, содействием развитию молодых управленцев и профессионального менеджмента в социальной сфере.

По данным пресс-службы АСИ, за время работы к ним поступило больше 6,3 тыс. проектов, из которых поддержку получили более 900, включая 24 системных. Подробно о ключевых из них, а также о новых инициативах и планах до 2024 года расскажет в среду на онлайн-конференции в ТАСС генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Улучшение условий ведения бизнеса

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов поздравил команду АСИ с 10-летием начала работы. "За это десятилетие вокруг АСИ возникла широкая партнерская сеть - предприниматели, эксперты, активисты, инициативные горожане. Это те люди, которые хотят сделать жизнь вокруг себя лучше, наши города более привлекательными, помогают бизнесу стать более успешным, поддерживают внедрение новых технологий. В этом движении мы - товарищи, соратники, партнеры", - отметил он.

Среди наиболее важных для себя проектов он выделил Национальную предпринимательскую инициативу (НПИ), запущенную агентством в 2012 году для улучшения условий ведения бизнеса в стране. Предприниматели вместе с властями и экспертами впервые начали участвовать в создании планов мероприятий по упрощению, удешевлению и ускорению процедур ведения бизнеса. В том числе благодаря этому Россия переместилась со 120-го на 28-е место в рейтинге Doing Business Всемирного банка.

"Этой работой бизнес занимался совместно с правительством через систему дорожных карт, и был достигнут большой успех. Такого прогресса в рейтинге Doing Business за такое короткое время не добивалась ни одна страна", - подчеркнул Шувалов.

По словам главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергея Катырина, "благодаря действию НПИ удалось сократить свыше 50 различных административных процедур". Глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин отметил, что НПИ позволила существенно облегчить жизнь предпринимателям: "было принято множество законодательных актов, направленных на упрощение, удешевление и ускорение процедур ведения бизнеса, а многие документы, мешающие осуществлению предпринимательской деятельности, - упразднены".

"За прошедшие годы АСИ стало неотъемлемой частью развития российской экономики. Сегодня оно оказывает серьезное влияние на те решения, которые принимают органы законодательной и исполнительной власти в части поддержки предпринимателей. Сделано не просто много. За десятилетие удалось выстроить эффективный диалог между бизнесом и властью, создать четко работающую систему по реализации перспективных и общественно значимых проектов", - отметил Калинин.

Проекты в масштабах страны

Главное, что удалось сделать АСИ - "вовлечь бизнес, от небольшого предприятия до огромной корпорации, в реализацию крупных проектов в масштабах страны", подчеркнул президент "Деловой России" Алексей Репик. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что "главное достоинство АСИ - умение привлекать к работе широкий круг бизнеса и экспертов".

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов отметил, что АСИ также сумело "хорошо наладить работу" по ведению национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах. С 2014 года рейтинг выявляет лучшие региональные практики в области ликвидации административных барьеров для предпринимателей. По данным АСИ, благодаря рейтингу, "условия ведения бизнеса в стране выровнялись, а сроки прохождения различных процедур сократились". Например, время получения разрешения на строительство уменьшилось более чем в три раза, регистрации прав собственности - почти в три раза, подключения к электросетям - в 2,4 раза.

Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", член наблюдательного совета АСИ Алексей Комиссаров убежден, что "Агентство стратегических инициатив - уникальный проект, можно сказать, опередивший свое время". По его словам, он "меняет в лучшую сторону предпринимательский климат и создает возможности открытого диалога власти и бизнеса".

Присоединение к движению WorldSkills

Присоединение России к международному движению чемпионатов рабочих профессий WorldSkills - тоже инициатива АСИ. Цель движения - популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки, повышение квалификации рабочих-специалистов. С 2013 по 2019 годы российская команда прошла путь от аутсайдера до первого места в Европейском чемпионате Euroskills-2018, на Международном чемпионате WorldSkills-2018 вошла в тройку лидеров, а на Чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan - 2019, стала второй, уступив только Китаю.

Глава ТПП РФ подчеркнул, что "вопрос с популяризацией рабочих профессий и вообще кадровое обеспечение предпринимательской деятельности остается на сегодняшний день одной из острейших проблем для бизнеса".

"Мы поддерживаем движение WorldSkills Russia и считаем, что проводимые с целью популяризации рабочих профессий всероссийские чемпионаты профессионального мастерства актуальны и востребованы, прежде всего, для молодежи, которая только находится на этапе выбора своей будущей профессии. Кроме того, WorldSkills Russia занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования, что востребовано с точки зрения практико-ориентированности образования", - указал Катырин.

Глобальные инициативы

Также в 2014 году агентство представило Национальную технологическую инициативу (НТИ), цель которой - объединить бизнесменов и экспертов для развития в России перспективных технологических рынков и отраслей. Задача - рост числа предпринимателей, специалистов и экспертов, вовлеченных в развитие компаний - лидеров цифровой экономики. Сегодня в НТИ участвуют более 2,4 тыс. компаний, 639 млрд рублей составляет выручка компаний НТИ по итогам 2020 года.

Президент РСПП Александр Шохин назвал НТИ одним из "по-настоящему прорывных проектов".

Реализовало АСИ и ряд других проектов. Например, в 2017 году создало "Университет 2035" - первый в России сетевой университет нового типа, который сочетает в себе исследовательскую и образовательную организации, а также IT-компанию. Также это платформа для подготовки специалистов, которые будут работать на новых глобальных рынках. База "Университета 2035" содержит 300 онлайн-курсов и 1,2 тыс. лекций и мастер-классов. Всего на платформе зарегистрировано 50 тыс. пользователей.

Другая глобальная инициатива АСИ - создание в 2019 году платформы "Смартека", механизма поиска, сбора и обмена лучшими практиками социально-экономического развития регионов. Практики "упаковываются" в готовые решения для распространения во все регионы. Сейчас на платформе размещены больше 550 практик по 12 категориям, таким как "Здоровье и образ жизни", "Инвестиции", "Образование". В продолжение в 2020 году АСИ запустило новую инициативу Go Global, которая выстраивает систему поддержки международного продвижения лучших российских проектов и практик.

В 2013 году АСИ разработало формат пространства коллективной работы "Точка кипения", объединяющего предпринимателей, инженеров, ученых, педагогов, волонтеров, студентов в субъектах РФ для обмена лучшими практиками, запуска стартапов и проработки новых моделей регионального развития. Число "Точек кипения" уже насчитывает 119. А в 2021 году первое такое пространство открылось за рубежом - в Казахстане.

Помимо этого, в 2015 году наблюдательный совет АСИ одобрил инициативу "Новая модель системы дополнительного образования детей", по которой в стране начали открывать детские технопарки "Кванториум". Это площадки, где дети в проектном формате решают реальные задачи по естественно-научным и техническим направлениям. Сейчас в 76 регионах работают 110 "Кванториумов", к 2024 году во всех 85 регионах будут открыты 245 детских технопарков, где смогут обучаться 2 млн человек.

НСИ - главный проект 2021 года

Главный проект АСИ в 2021 году - Национальная социальная инициатива (НСИ). Ее цель - выявить и устранить барьеры при оказании гражданам услуг в социальной сфере, включая здравоохранение, образование и социальную поддержку. В инициативу входит комплекс мер по внедрению современных социальных стандартов жизни граждан во всех регионах. Также эта инициатива должна повысить эффективность работы всех организаций социальной сферы за счет развития государственно-частного партнерства, расширения доступа бизнеса и НКО к оказанию соцуслуг гражданам.

Во время реализации НСИ планируется создать рейтинг качества жизни регионов: он будет составляться на основе оценок, которые местные жители дадут качеству образования, доступности жилья, возможности пройти амбулаторное или стационарное лечение, развитию массовой социальной инфраструктуры: детсадов, школ, досуговых центров, лагерей отдыха для детей. Всего для НСИ выбраны 10 самых распространенных жизненных ситуаций, с которыми семья сталкивается в любом регионе.

"АСИ превратилось в мультисервисное агентство по реализации, прежде всего, социальных инициатив", - считает бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. Он сказал, что агентство уделяет внимание вопросам развития компетенций среднего рабочего персонала, отбора лидеров. Есть даже "экзотические направления" по заботе о безнадзорных животных, напомнил он.

Какое будущее?

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа НТИ", руководитель направления АСИ "Молодые профессионалы" Дмитрий Песков рассказал, что АСИ в будущем будет "гораздо больше внимания уделять повестке, связанной с изменением климата, с адаптацией страны к климату, поддержке экологических проектов - того, что позволит нам именно адаптироваться к тому росту температур, который сейчас стремительно в нашей стране происходит".

"Мы сохраним технологическую повестку, социальную, тему поддержки предпринимательства. Очень серьезно настраиваем экологическую и климатическую, направленную на проектирование новых городов, создание критически важной инфраструктуры, устойчивой к изменениям климата, с энергетической независимостью", - пояснил он.

По его словам, также агентство сохранит свою роль в развитии цифровой экономики. При этом от инициирования вопросов, связанных с вопросами цифровой экономикой, она будет сдвигаться в сторону защиты прав человека и человеческих и гуманистических аспектов. "Как сделать так, что те цифровые платформы, которые вокруг нас возникают, чтобы на них можно было пожаловаться? Или чтобы твой конкретный случай можно было рассмотреть не только "железной машиной", но и с подходами, которые все-таки характеризуют нас как людей, способных к состраданию", - пояснил Песков.

Он добавил, что это новая повестка АСИ, которая обсуждается и будет выноситься осенью на наблюдательный совет.