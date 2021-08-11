Суд заблокировал доступ к книгам Стивена Кинга в Telegram из-за нарушения авторских прав

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд потребовал от Роскомнадзора заблокировать доступ к двум книгам Стивена Кинга - "11/22/63" и "Доктор сон", - а также к произведениям еще ряда авторов из-за поданного к мессенджеру иска о нарушении авторских прав. Об этом сказано в соответствующем решении суда, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Там отмечается, что претензии к Telegram возникли у издательства АСТ, которое владеет правом на издание этих произведений.

"Судья Московского городского суда Севастьянова Н. Ю., изучив заявление "Издательство АСТ" о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских прав на литературные произведения "11/22/63" (автор - Стивен Кинг), "Доктор сон" (автор - Стивен Кинг), "Думай и богатей" (автор - Наполеон Хилл), "Метро 2033" (автор - Дмитрий Глуховский), размещенные на страницах мобильного приложения Telegram, расположенного на платформе "App Store - Apple", определила обязать Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и иных лиц прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование данных произведений на соответствующей странице мобильного приложения Telegram", - сказано в документе.

В другом аналогичном решении сказано, что Мосгорсуд также потребовал от Роскомнадзора заблокировать в мобильном приложении Telegram на платформе "App Store - Apple" страницы с книгами "Ни Сы" Джена Синсеро и "Мара и морок" Лия Ардена. На этот раз претензии к мессенджеру возникли уже у "Издательства "Эксмо". Впрочем, обе организации - АСТ и "Издательство Эксмо" входят в "Эксмо-АСТ". Как сказано в тексте документов, меры, наложенные судом, будут действовать до решения по искам издательств к Telegram.

В Мосгорсуде ТАСС сообщили, что предварительное заседание (беседа) по иску АСТ к Telegram о защите авторских и смежных прав назначена на 16 августа, а иска "Эксмо" - на 19 число того же месяца. Истцы требуют прекращения создания условий для распространения перечисленных выше книг, так как считают, что Telegram нарушает соответствующие права издательств.