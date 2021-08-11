Большинство предпринимателей считает денежный бонус лучшей мотивацией вакцинироваться

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Большинство представителей малого и среднего бизнеса считает финансовое вознаграждение самой эффективной мерой для мотивации сотрудников вакцинироваться. Об этом сообщается в исследовании компании IFORS Research среди тысячи представителей малого и среднего бизнеса России, проведенном в июле-августе.

По данным аналитики, самой эффективной мерой по мнению МСП является единовременное финансовое вознаграждение (4,6 баллов). На втором месте оплачиваемые выходные (4,3 балла) и ограничение допуска (4,3 балла). Оценка проводилась по шкале от 1 до 5, где 5 - самая эффективная мера.

Среди уже введенных мер внутри компаний МСП России лидируют оплачиваемый выходной (21%) для вакцинированных, дополнительный день к отпуску (18%) и информирование сотрудников о вакцине (17%).