Добыча нефти в Казахстане в январе - июле составила 49,8 млн тонн

НУР-СУЛТАН, 11 августа. /ТАСС/. Добыча нефти в Казахстане за первые семь месяцев текущего года составила 49,8 млн тонн, или 99% от ранее запланированного объема. Об этом сообщил в среду на заседании правительства министр энергетики республики Нурлан Ногаев.

"Объем добычи нефти и конденсата в январе - июле составил 49,8 млн тонн, или 99% к плану", - рассказал Ногаев. Министр также представил показатели трех крупных нефтедобывающих объектов. На месторождении Тенгиз добыли 15,9 млн тонн нефти, на Кашагане - 8,7 млн тонн, на Карачаганаке - 6,9 млн тонн. Экспорт нефти за этот период составил 39,3 млн тонн.

Добыча нефти в Казахстане в 2020 году достигла 85,7 млн тонн. В 2021 году в республике планируют добыть 86 млн тонн.