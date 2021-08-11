На Северном Кавказе начали сбор винограда

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Предприятия Северо-Кавказского федерального округа начали сбор урожая на виноградниках, на юге России готовятся к уборочной кампании, ее должны начать во второй половине августа.

Виноград для стола

Первыми сбор ягоды начали предприятия Ставропольского края и Дагестана. Так, на Ставрополье уже собрали две тонны столового (то есть идущего не на изготовление вина, а на прилавки) винограда сверхранних и ранних сортов.

"Сейчас убираю сорт "кодрянка", но в моем хозяйстве несколько десятков сортов. В этом году планирую собрать 100 тонн столового товарного винограда для реализации. Продаю его в основном внутри края, часть поставляю в Калмыкию, в республики Северного Кавказа, Москву и Санкт-Петербург. Все остальное [технические сорта винограда] сдаю на переработку на виноматериалы", - рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства из Петровского округа Ахмедхан Ахмедханов, у которого более 100 га виноградников.

В Дагестане уборка ранних столовых сортов началась в начале августа. "За последние годы в республике наметился повышенный интерес виноградарей к столовому виноградарству, в том числе выращиванию сортов ультрараннего срока созревания, реализация которых дает хороший экономический эффект. Наметилась динамика увеличения доли закладки виноградников столовых сортов, в первую очередь сорта "молдова", который характеризуется стабильно высокой урожайностью, неприхотливостью, высокой устойчивостью к заболеваниям и пригоден для длительного хранения, что позволяет получить дополнительную прибыль за счет более длительного периода реализации", - отметили в республиканском министерстве сельского хозяйства.

Юг готовится к сбору

Сбор винограда в регионах Южного федерального округа пока не начался, это связано с особенностями погодных условий: большую часть лета в регионах держится жара, близкая к рекордным показателям, но в июне-июле и в Крыму, и на Кубани прошли сильные дожди, из-за подтоплений в регионах вводили режим ЧС.

"За июнь и июль выпало почти 300 мм осадков, основная масса сортов только начинает созревать, плюс весна была поздней, поэтому про сахаристость [ягоды] говорить рано. Ситуация мониторится ежедневно - сейчас жаркая погода способствует сахаронакоплению. Планируем собрать в пределах 28 тыс. тонн, то есть урожай ожидаем на 10-15% выше прошлого года, когда мы достигли таких результатом за счет арендованных виноградников, которых в этом году нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе кубанской "Фанагории", одного из крупнейших производителей вина в РФ.

В пресс-службе другого крупного производителя - "Кубань-вино" - отметили, что погода может привести и к сложностям при уборке. "Острого недостатка влаги виноград в настоящее время не испытывает благодаря прошедшим в июне и июле сильным дождям, восполнившим дефицит влаги в почве, сложившийся после засушливых зимы и весны. В свою очередь и жаркая погода повлияла положительно на качество ягод и сахаронакопление, созревание будет проходить более ускоренно. Если высокие температуры продолжатся и в сентябре, то возможно аномально быстрое и одновременное созревание сортов разных групп (ранних и средних, средних и поздних), что может усложнить организацию уборки и переработки", - пояснили на предприятии.

По данным Минсельхоза Краснодарского края, в регионе в этом году планируется собрать урожай винограда на более чем 20 тыс. га - это треть всех виноградников России. Крупнейшие производители региона планируют начать уборку ягоды после 20 августа.

На Крымском полуострове также пока только готовятся к сбору винограда. Винодел Валерий Захарьин отметил, что пока говорить о качестве винограда и объемах урожая рано: еще идет формирование ягоды. "Сейчас остается вопрос, как скажутся августовские дожди - они немного перебили процесс. Чем позже мы соберем виноград нужной кондиции, кислотности и сахаристости, тем будет лучше", - отметил он.

Генеральный директор севастопольской шампанерии "Золотая балка" Елена Костенко рассказала, что сбор на виноградниках предприятия растянется ориентировочно на 60 дней. При этом сорта подобраны таким образом, чтобы процесс сбора шел непрерывно, при этом чтобы каждый вид ягоды снимали в то время, когда ее состояние оптимально для переработки. Так, сбор винограда начнется с муската, потом - пино и шардоне. И если прошлый засушливый год был "стрессовым для виноделия", предприятие потеряло около 30% урожая, в это сезоне благодаря дождям ожидается прирост объемов урожая.

Вино с ароматом дождя

Следующим этапом работы для предприятий отрасли станет переработка сырья: из технического винограда будут делать вино. Согласно исследованиям Роскачества, которое в рамках проекта "Винный гид России" проверило более 1,5 тыс. образцов из разных регионов ЮФО И СКФО и в этом году оценит еще 600, отечественные вина не уступают по качеству импортным напиткам, пользующимся спросом у покупателей в розничных сетях, но стоят дешевле. При этом в случае с российскими винами понятно, из какого сырья они произведены: виноделы используют отечественную ягоду.

Однако специфичность разным винам придают не только технологии и традиции, которых придерживаются в том или ином регионе, но и погодные условия.

"В связи с погодно-климатическими условиями в текущем году для вкусовых качеств винодельческой продукции будет характерен свежий аромат из-за обильных дождей, а также будут прослеживаться мощные танины с большой концентрацией выдержки. Можно с уверенностью сказать, что вина из винограда урожая 2021 года будут яркие и уникальные", - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, рассказывая о перспективах урожая винограда в регионе.

При этом из-за дождей сроки агротехнических мероприятий в регионе сдвинулись, сбор урожая еще не начался.