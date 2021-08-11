Uniper видит снижение рисков незавершения "Северного потока-2" после сделки США и Германии

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Германская Uniper отмечает снижение рисков задержки или незавершения строительства "Северного потока - 2" после заключения сделки по проекту между США и Германией. Об этом говорится в отчете Uniper.

"21 июля США и Германия пришли к соглашению по "Северному потоку - 2", Украине и защите климата. Основываясь на этом, вероятность дальнейших задержек проекта или даже незавершения газопровода сокращается", - сказано в документах Uniper.

Uniper продолжает работать в соответствии с применяемыми санкционными законами, а оператор проекта - Nord Stream 2 AG - "продолжает подтверждать, что работает над завершением проекта".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года, было возобновлено строительство газопровода после годовой паузы.