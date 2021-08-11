Мишустин поручил до сентября внести предложения по льготному налоговому режиму на Курилах

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Согласованные предложения по льготному налоговому режиму и свободной таможенной зоне на Курильских островах должны быть внесены в правительство до 1 сентября. Соответствующие поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам поездки в Сахалинскую область 26-27 июля опубликованы в среду на сайте кабмина.

"Представить в правительство РФ согласованные предложения по созданию преференциального режима на территории Курильских островов, <…> предусматривающего: освобождение от уплаты таких налогов и сборов, как налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог на определенный срок; таможенную процедуру свободной таможенной зоны; пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6% на определенный срок", - говорится в поручении, адресованном Минфину, Минвостокразвития и Минэкономразвития РФ совместно с другими федеральными органами и правительством Сахалинской области.

Срок исполнения этого поручения установлен до 1 сентября.

Ранее Мишустин отмечал, что создание на Курилах режима свободной таможенной зоны поможет предприятиям импортировать необходимое оборудование и другие товары. В свою очередь, освобождение инвесторов от части налогов на территории островов, по его словам, коснется основных видов экономической деятельности, за исключением финансово-посреднической работы, производства подакцизных товаров и вылова ценных ресурсов.

Еще одно поручение по итогам поездки Мишустина касается проработки вопроса финансирования из федерального и регионального бюджетов "создания инфраструктуры на Курильских островах (в том числе причальной стенки) и модернизации объектов электроэнергетики" в целях "замещения традиционных для Сахалинской области видов топлива на более экологичные, прежде всего на сжиженный природный газ". Срок исполнения также установлен до 1 сентября.