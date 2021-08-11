Задолженность населения перед банками составила около 24 трлн рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Задолженность физических лиц перед банками в России на 1 июля достигла 23,9 трлн рублей. Это следует из информации о долге нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам, опубликованной на сайте Банка России.

Долг населения составил 23,9 трлн рублей, с начала года он вырос на 2,4 трлн с 21,5 трлн рублей.

В мае сообщалось, что общая долговая нагрузка россиян (ПДН, отношение суммы платежей по кредиту к доходам заемщика) на конец I квартала 2021 года достигла 11,9% располагаемых доходов населения.