Три фармацевтических завода построят в Москве по офсетным соглашениям

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Почти 10 млрд рублей вложат инвесторы в строительство трех фармацевтических предприятий по офсетным контрактам, заключенным с правительством Москвы. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В рамках офсетных контрактов инвесторы локализуют на территории города три фармацевтических производства. Совокупные инвестиции в их создание составят 9,8 млрд рублей, город закупит у этих заводов лекарства на общую сумму 33,5 млрд рублей. Создание фармпредприятий позволит наладить бесперебойное обеспечение москвичей 116 востребованными лекарственными препаратами", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, офсеты стимулируют бизнес вкладывать средства в создание или модернизацию производства товаров, которые необходимы Москве, а также создавать новые рабочие места взамен на стабильные долгосрочные закупки со стороны города.

Отмечается, что первый офсетный контракт в фармацевтике в Москве был подписан в 2017 году компанией "Биокад". По его условиям инвестор должен вложить 3 млрд рублей в создание предприятия по производству 40 препаратов онкологического и иммунологического профиля.

"Компания "Биокад" уже инвестировала в проект 2 млрд рублей и осенью прошлого года запустила в эксплуатацию первую производственную очередь завода на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва". Взамен на локализацию производства город будет закупать произведенные препараты в течение семи лет на общую сумму 14 млрд рублей. Инвестор наладил выпуск лекарств и с этого года поставляет их для нужд столицы", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Другой инвестор по офсету построит предприятие по производству лекарств, применяемые в лечении и профилактике эндокринных, онкологических, кардиологических и других заболеваний. Кроме этого, Московский эндокринный завод по офсетному контракту в течение двух лет локализует на территории города производство 20 лекарственных препаратов, в том числе противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих, а также антидепрессантов и нейролептиков.