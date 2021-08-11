Компания SberCloud запустила сервис речевых технологий на основе искусственного интеллекта

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Пользователи облачных сервисов компании SberCloud (входит в экосистему "Сбера"), разрабатывающие интеллектуальные бизнес-решения, получили доступ к сервису SmartSpeech для создания продуктов на основе речевых технологий. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сервис SmartSpeech от SberDevices, который позволяет начать применять речевые технологии в бизнесе без дополнительных затрат на их разработку и закупку оборудования, стал первым партнерским продуктом на основе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, доступным на высокопроизводительной инфраструктуре SberCloud. Использование сервиса и облачной платформы ML Space от SberCloud позволяют значительно упростить и ускорить внедрение речевых технологий и интерфейсов в продукты и услуги", - пояснили ТАСС в компании.

Сервис способен с высокой точностью распознавать и синтезировать речь на русском языке. С его помощью можно создавать новые и оснащать уже существующие продукты и услуги речевыми технологиями. Он может применяться для создания чат-ботов, голосовых ассистентов, в интерактивных голосовых меню, кол-центрах, интернет-магазинах, службах поддержки, в озвучивании сайтов и для других задач.

"Мы уверены, что интеграция SmartSpeech и облачных сервисов SberCloud даст нашим клиентам лучшие инструменты для работы с речевыми технологиями - ключевым направлением искусственного интеллекта и машинного обучения. Распознавание и синтез речи уже активно и успешно применяется в продуктах и сервисах экосистемы, а облачная реализация SmartSpeech в SberCloud делает его доступным максимальному количеству бизнес-пользователей из самых разных отраслей экономики", - считает генеральный директор SberCloud Евгений Колбин, чьи слова приводятся в сообщении.

Для доработки решений, использующих технологии синтеза и распознавания речи, компания также предлагает разработчикам речевой датасет Golos, разработанный компанией SberDevices. При этом любой российский предприниматель, стартап или крупная компания могут получить грант до миллиона рублей от SberCloud для создания и внедрения в свои продукты технологий машинного обучения на платформе ML Space.

"Переход на интерактивное голосовое меню или автоответчик помогает быстрее справляться с рутинными запросами и разгрузить сотрудников контакт-центров, позволяя им уделять больше времени клиентам. <...> Еще SmartSpeech можно использовать на сайтах, в приложениях или умных устройствах для озвучивания контента и команд или голосового ввода", - поясняет технический директор (СТО) компании SberDevices Денис Филиппов, которого цитирует пресс-служба SberCloud.