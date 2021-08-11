ФТС прогнозирует, что Россия в 2021 году по товарообороту выйдет на допандемийный уровень

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россия в 2021 году выйдет на уровень 2019 года по товарообороту, что свидетельствует о восстановлении экономики. Об этом сообщил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"В этом году товарооборот за шесть месяцев составил $340 млрд. Это на 27% больше, чем в прошлом году. Тенденция такая, что стали больше завозить машин, механизмов, технологических линий, изделий из пластмасс. Все это свидетельствует о том, что наша экономика возрождается. Мы считаем, что по товарообороту в этом году мы выйдем на уровень 2019 года", - сказал Булавин.

Он отметил, что среди основных партнеров России по взаимной торговле на первом месте Китай, затем Германия, Голландия, Белоруссия и США.

Булавин также сообщил, что ФТС за первое полугодие 2021 года перечислила в бюджет России на 28% больше средств, чем было обозначено в прогнозном задании. "Сегодня уже можно подвести некоторые итоги по результатам работы за первое полугодие. Федеральной таможенной службой в доход федерального бюджета за шесть месяцев перечислено 2,96 трлн - это на 28%, или 652 млрд рублей, больше прогнозного задания, которое доведено до нас в рамках закона", - сказал он.

При этом платежи по импорту составили 2,031 трлн, платежи по экспорту - около 900 млрд рублей, указал Булавин. "Хотел бы специально отметить, что, прежде всего, это связано с увеличением товарооборота", - добавил глава ФТС.