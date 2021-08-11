Подстанцию мощностью 50 МВт ввели на территории ОЭЗ "Дубна" в Подмосковье

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Строительство нового питающего центра "Долино" мощностью 50 МВт завершили на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в Московской области. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале "Воробьев Live".

"Растущая ОЭЗ "Дубна" - самая крупная в стране. Здесь расположены 174 компании. <…> Чтобы компаниям хватало энергии, здесь построили новый питающий центр на 50 МВт. Это уже вторая подстанция такой мощности, возведенная в подмосковной ОЭЗ "Дубна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подстанция обеспечит электричеством резидентов особой экономической зоны, а также жителей Дубны. "Свет придет на земельные участки для 400 многодетных семей, будут запитаны общежития университета "Дубна" для 600 студентов, главное цифровое хранилище данных ФНС РФ, лечебный корпус на 190 мест, многоквартирные дома на 16 тыс. человек, более 600 участков под ИЖС и садовое товарищество, также подстанция позволит организовать современное освещение на основных улицах наукограда", - уточняется в сообщении.