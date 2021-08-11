Крупнейший аэропорт ЯНАО получил первые средства на реконструкцию от ВЭБ.РФ и Газпромбанка

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Группа ВЭБ.РФ и Газпромбанк предоставили первые 3,4 млрд рублей на проект развития аэропортового комплекса в Новом Уренгое, крупнейшего в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщила в среду пресс-служба ВЭБ.РФ.

Общая стоимость проекта превышает 12 млрд рублей, из них 7,5 млрд рублей - синдицированный кредит ВЭБ.РФ и Газпромбанка.

"ВЭБ.РФ и Газпромбанк предоставили первые транши кредитных средств совокупным объемом 3,4 млрд рублей для финансирования проекта развития аэропортового комплекса в Новом Уренгое. ВЭБ.ДВ (группа ВЭБ.РФ) также предоставил льготный заем в размере 3,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Кредитные средства будут направлены на строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний площадью 19,6 тыс. кв. м и полноценную реконструкцию аэродрома: усиление взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, модернизацию радиолокационного и светосигнального оборудования. Новые пассажирский терминал и аэродромная инфраструктура позволят обеспечить безопасность полетов, повысить качество обслуживания пассажиров и нарастить пропускную способность аэропорта.

В настоящее время идут строительные работы, произведено несколько этапов реконструкции аэродрома. Модернизация аэропорта Нового Уренгоя - первый в России проект комплексной модернизации аэродромной и терминальной инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях.

Всего при поддержке ВЭБ.РФ создана аэропортовая инфраструктура в восьми городах, включая терминал D Шереметьево в Москве, а также Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Сочи. В настоящее время финансируются проекты в Новом Уренгое и Новосибирске. На рассмотрении в госкорпорации - новые проекты в аэропортовой инфраструктуре общей стоимостью 41,6 млрд рублей, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ - 13,2 млрд рублей.