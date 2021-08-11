Опрос: более 60% россиян тратят на покупку книг около 300 рублей ежемесячно

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 60% россиян ежемесячно тратят на покупку книг около 300 рублей, говорится в исследовании компании Rambler&Co.

"63% респондентов тратят на книги около 300 рублей в месяц. Это можно объяснить доступными ценами на электронные форматы и подписки на популярные сервисы. 14% читателей платят за хобби от 500 до 1000 рублей, 13% - от 300 до 500 рублей, и каждый десятый готов отдавать более 1000 рублей ежемесячно", - свидетельствуют данные исследования.

Так, 52% респондентов приобретают книги в магазинах, 32% - на сайтах, 20% предпочитают книгообмен. Кроме того, 43% респондентов проверяют наличие бесплатной версии книги в интернете перед ее покупкой, 5% сообщили о наличии подписки на книжные онлайн-сервисы.

По данным компании, 55% опрошенных отдают предпочтение бумажным книгам, в то время как 26% выбирают электронные версии, 7% - аудиокниги. При этом 11% пользуются всеми доступными форматами, но в зависимости от конкретного произведения.

В Rambler&Co уточнили, что 75% участников опроса читают около двух книг в месяц, 16% - четыре и более, 9% прочитывают три-четыре произведения в месяц.

По спросу среди опрошенных россиян лидирует художественная литература (25%). Кроме того, востребована научно-популярная литература (15%), современная и классическая (по 13%). Отечественную литературу предпочитают 12%, зарубежную - 11%, учебную - 11%.

Опрос прошел на портале Rambler с 6 по 9 августа 2021 года среди более 1,6 млн пользователей, из них 61% - мужчин, 39% - женщин.