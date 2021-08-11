РБК: кондитеры начали менять рецептуру конфет из-за роста цен

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Производители кондитерских изделий начали менять рецептуру конфет, чтобы компенсировать рост цен. О намерении оптимизировать ассортимент и начать выпускать конфеты с упрощенной рецептурой, где дорогостоящие начинки будут заменены на более бюджетные, РБК рассказал Леонид Барышев, гендиректор "Эссен Продакшн АГ".

Себестоимость производства кондитерских изделий в пандемию, как указывает Барышев, выросла примерно на 30%: подорожали растительные жиры, в том числе тропические масла (они используются, например, в вафельных и шоколадных конфетах), а также какао, сахар, мука, упаковка.

Цены на сахар и подсолнечное масло в июне стабилизировались, но стоимость пальмового масла и его производных, какао-масла и тропических жиров растет, указал он. Из-за этого цены на некоторые конфеты со сложными начинками и несколькими конфетными массами (например, помадными, пралиновыми, фруктово-желейными) превысили среднюю цену на полке 350 рублей за 1 кг, тогда как для основных покупателей таких конфет приемлемыми остаются расценки в 200-300 рублей за 1 кг, пояснил гендиректор "Эссен Продакшн АГ".

"Жир - это самое дорогое в конфете сегодня. Если раньше конфета с жировой начинкой внутри помады воспринималась на ура, то сейчас жировые включения не нужны покупателю, из-за высокой цены люди не понимают, зачем за это платить", - добавил он.

"Эссен Продакш АГ" планирует переформатировать продукцию под новый покупательский спрос, упростив часть рецептуры для того, чтобы вернуться в диапазон цены до 200 рублей за 1 кг на полке. Например, жиросодержащая начинка может быть заменена на влагосодержащую - желейную, молочную, помадную, в конфете может измениться содержание жира, более дорогие жиры могут замениться на более дешевые, отметил Барышев.