Эксперт прогнозирует, что средние ставки по вкладам к концу года могут достичь 6,25%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Средние ставки по вкладам в российских банках продолжат расти и к концу 2021 года могут достичь 6,25% и выше, сообщил ТАСС начальник управления "Сбережения" банка ВТБ Максим Степочкин.

"За первое полугодие средняя ставка по вкладам на срок от полугода до года сократилась на 0,33 процентного пункта (п.п.), но во втором полугодии с учетом конъюнктуры рынка можно ожидать роста ставок на 1,68 п.п., или на 1,35 п.п. к началу года. По нашим прогнозам, к концу 2021 года средние ставки по среднесрочным депозитам могут достичь 6,25% или даже уйти выше", - отметил Степочкин.

По его мнению, это должно повысить привлекательность классических сберегательных продуктов для населения и увеличить объем привлеченных средств физлиц в целом до 35-36 трлн рублей.

23 июля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п. - до 6,5% годовых. Решение было направлено на снижение риска роста инфляции и возвращение показателя к 4%. Некоторые российские банки вслед за решением регулятора улучшили условия по сберегательным продуктам.

ВТБ с 11 августа повысил доходность по некоторым вкладам до 7,5% годовых, ранее банк повысил ставку по управляемому вкладу для пенсионеров на 1,05 п.п. - до 5,25%. По данным мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, Совкомбанк увеличил ставки по всем вкладам в рублях на 0,2 п.п., максимальная ставка сейчас составляет 6,2%. Газпромбанк повысил ставки по накопительным счетам в рублях на 0,5 п.п. Теперь ставка по одному из счетов составляет 5,5%. Россельхозбанк повысил ставки по накопительному счету на 0,2-1,5 п.п., до 4-6,5%, эффективная ставка повышена на 0,68 п.п. - до 4,83%. "Тинькофф банк" повысил ставки по накопительному счету на 0,5 п.п. - до 4% (базовая), на 1 п.п. - до 5% (премиум); по вкладу ставка увеличена на 0,5 п.п. - до 4-5,5%, максимальная ставка с подпиской повышена на 1 п.п. - до 6,5%.