Чупшева заявила, что АСИ будет переходить на новый формат взаимодействия с регионами

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) будет переходить на новый формат работы с регионами. Об этом сообщила в среду глава АСИ Светлана Чупшева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной десятилетию агентства.

"Наша [новая] задача в формировании спроса на федеральном и региональном уровне - помощь в тиражировании лучших практик. Мы видим для себя новое качество этой работы - именно над формированием уникальных проектов развития для регионов, которые будут поддержаны жителями региона и местным бизнесом", - отметила Чупшева.

По ее словам, АСИ видит регионы через "свою призму источников информации": рейтинги, обратная связь от предпринимателей, данные BigData, а также информацию от сети общественных представителей агентства. "На основе этой информации формируем карту проектов по разным направлениям, например, по образовательным и социальным проектам. И дальше уже с губернатором определяем ключевые проекты. Первые такие проекты уже сформировали с тремя регионами. Это Хабаровский край, Мордовия, Северная Осетия", - рассказала глава АСИ.

Она добавила, что в этих регионах уже сформированы по 3-4 проекта, и каждый из них поддержан губернатором. Сейчас идет работа над формированием компетенций под реализацию проектов.

Проекты АСИ

Агентство занимается поддержкой перспективных и общественно значимых проектов, улучшением предпринимательского климата в стране, содействием развитию молодых управленцев и профессионального менеджмента в социальной сфере. Так, например, в 2013 году АСИ разработало формат пространства коллективной работы "Точка кипения", объединяющего предпринимателей, инженеров, ученых, педагогов, волонтеров, студентов в субъектах РФ для обмена лучшими практиками, запуска стартапов и проработки новых моделей регионального развития. Число "Точек кипения" уже насчитывает 119.

Главный проект АСИ в 2021 году - Национальная социальная инициатива. Ее цель - выявить и устранить барьеры при оказании гражданам услуг в социальной сфере, включая здравоохранение, образование и социальную поддержку. В инициативу входит комплекс мер по внедрению современных социальных стандартов жизни граждан во всех регионах. Также эта инициатива должна повысить эффективность работы всех организаций социальной сферы за счет развития государственно-частного партнерства, расширения доступа бизнеса и НКО к оказанию соцуслуг гражданам.