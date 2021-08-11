Первую партию коров завезли на буйволиную ферму на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 11 августа. /ТАСС/. Первая в Ставропольском крае буйволиная ферма приняла более 30 коров. Всего в 2021 году планируется поставить 50 голов племенных азиатских водяных буйволов, сообщили журналистам в среду в управлении по информполитике правительства края.

"На буйволиную ферму у подножья горы Голубинки в Александровском округе завезли первых обитателей - 31 корову, в том числе три из них с телятами, и быка. Всего в этом году планируется поставить 50 голов племенных азиатских водяных буйволов. Пополнение фермы продолжится и в следующем году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительные работы на первой в стране буйволиной ферме в Александровском округе ведутся сегодня полным ходом, параллельно идет заготовка кормов. Для летнего содержания первых животных возвели временное сооружение, предусмотрев все необходимое. Телята находятся пока в отдельном загоне. Объем инвестиций в строительство буйволиной фермы молочного направления и комплекса переработки мяса в Александровском округе на сегодняшний день оценивается в 480 млн рублей. Ожидается, что ферма станет выгодным экономическим проектом.

Ранее министр сельского хозяйства края Владимир Ситников сообщал, что это единственная ферма в стране по производству мяса буйволов и последующих продуктов переработки. Проект направлен и на развитие туристического потенциала территории.

Водяной буйвол - крупное неприхотливое животное родом из Юго-Восточной Азии. Буйволиная ферма создается в Александровском округе Ставрополья. Предприятие будет производить более 705 тыс. тонн молока в год. На ферме планируется выпускать сыр, молоко, сливки, масло, мацони, моцареллу.