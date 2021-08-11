Глава АСИ: Регуляторные барьеры по-прежнему являются проблемой малого бизнеса

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сложности в сфере регуляторики, несмотря на запуск реформы контрольно-надзорной деятельности, по-прежнему остаются препятствием для работы малых и средних предпринимателей. Об этом в среду сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной десятилетию АСИ.

"Мы сегодня видим, что, несмотря на запуск реформы (контрольно-надзорной деятельности), появляются новые нормативы в законодательстве, которые закручивают (малому бизнесу) гайки в сфере регуляторики", - отметила Чупшева.

Она выразила надежду, что профильные органы, в том числе Министерство экономического развития РФ, будут более внимательными "к этим вопросам".

С 1 января 2021 года в России заработала "регуляторная гильотина" - часть масштабной реформы контрольно-надзорной деятельности. К этому дню была проведена инвентаризация всех действующих и обязательных требований для бизнеса, чтобы понять, соответствуют ли они современным реалиям. При этом несоответствующие отменялись или изменялись.

Деятельность агентства

Агентство занимается поддержкой перспективных и общественно значимых проектов, улучшением предпринимательского климата в стране, содействием развитию молодых управленцев и профессионального менеджмента в социальной сфере. Так, в 2013 году АСИ разработало формат пространства коллективной работы "Точка кипения", объединяющего предпринимателей, инженеров, ученых, педагогов, волонтеров, студентов в субъектах РФ для обмена лучшими практиками, запуска стартапов и проработки новых моделей регионального развития. Число "Точек кипения" уже насчитывает 119.

Главный проект АСИ в 2021 году - Национальная социальная инициатива (НСИ). Ее цель - выявить и устранить барьеры при оказании гражданам услуг в социальной сфере, включая здравоохранение, образование и социальную поддержку. В инициативу входит комплекс мер по внедрению современных социальных стандартов жизни граждан во всех регионах. Также эта инициатива должна повысить эффективность работы всех организаций социальной сферы за счет развития государственно-частного партнерства, расширения доступа бизнеса и НКО к оказанию соцуслуг гражданам.