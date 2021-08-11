Данные "по выживаемости МСП" и показатели бизнес-омбудсмена войдут в новый рейтинг АСИ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. В методологию рейтинга инвестиционного климата от Агентства стратегических инициатив (АСИ) будут внесены новые показатели, теперь там будут учитываться показатели бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова и информация по "выживаемости малых и средних компаний". Об этом в среду сообщила глава АСИ Светлана Чупшева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной десятилетию агентства.

"Для возможности обратной связи и изменений мы корректируем методологию рейтинга [Национального рейтинга состояния инвестиционного климата] и туда внесем показатели бизнес-омбудсмена РФ. Это результаты по [работе] в контрольно-надзорной деятельности. В рейтинг также включим показатель самозанятых и выживаемость МСП", - отметила Чупшева.

Также она пояснила, что в рейтинге будет учтено качество работы с бизнесом на местах.

АСИ занимается поддержкой перспективных и общественно значимых проектов, улучшением предпринимательского климата в стране, содействием развитию молодых управленцев и профессионального менеджмента в социальной сфере. Так, например, в 2013 году АСИ разработало формат пространства коллективной работы "Точка кипения", объединяющего предпринимателей, инженеров, ученых, педагогов, волонтеров, студентов в субъектах РФ для обмена лучшими практиками, запуска стартапов и проработки новых моделей регионального развития. Число "Точек кипения" уже насчитывает 119.

Главный проект АСИ в 2021 году - Национальная социальная инициатива (НСИ). Ее цель - выявить и устранить барьеры при оказании гражданам услуг в социальной сфере, включая здравоохранение, образование и социальную поддержку. В инициативу входит комплекс мер по внедрению современных социальных стандартов жизни граждан во всех регионах. Также эта инициатива должна повысить эффективность работы всех организаций социальной сферы за счет развития государственно-частного партнерства, расширения доступа бизнеса и НКО к оказанию соцуслуг гражданам.