АСИ создаст единую систему поддержки инвесторов в бизнесе

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. АСИ сформирует единую систему поддержки инвесторов малого и крупного бизнеса. Об этом в среду сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной десятилетию АСИ.

"Формируется единая система поддержки инвесторов крупного бизнеса, а также малого бизнеса. Будет создана федеральная инвестиционная карта, где каждый регион будет представлять геоданные, а также данные по мерам поддержки и по тому, что происходит с проектами регионов. Например, с какими проблемами эти проекты сталкиваются на пути реализации", - сказала Чупшева.

Также она добавила, что повышаются требования АСИ по работе с инвесторами на новом уровне. Так, формируются новые полномочия, например, работа по новым сервисам, которые могут рассматриваться на уровне регионов.

Деятельность агентства

Агентство занимается поддержкой перспективных и общественно значимых проектов, улучшением предпринимательского климата в стране, содействием развитию молодых управленцев и профессионального менеджмента в социальной сфере. Так, в 2013 году АСИ разработало формат пространства коллективной работы "Точка кипения", объединяющего предпринимателей, инженеров, ученых, педагогов, волонтеров, студентов в субъектах РФ для обмена лучшими практиками, запуска стартапов и проработки новых моделей регионального развития. Число "Точек кипения" уже насчитывает 119.

Главный проект АСИ в 2021 году - Национальная социальная инициатива (НСИ). Ее цель - выявить и устранить барьеры при оказании гражданам услуг в социальной сфере, включая здравоохранение, образование и социальную поддержку. В инициативу входит комплекс мер по внедрению современных социальных стандартов жизни граждан во всех регионах. Также эта инициатива должна повысить эффективность работы всех организаций социальной сферы за счет развития государственно-частного партнерства, расширения доступа бизнеса и НКО к оказанию соцуслуг гражданам.