Власти Крыма включили в черный список 68 заведений за нарушение антиковидного режима

Глава республики Сергей Аксенов 4 августа поручил больше не продлевать договоры аренды и не выдавать разрешения на торговлю кафе, ресторанам и другим нарушающим режим ограничений на работу ночью заведений.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Крыма включили в черный список за нарушение запрета на работу по ночам 68 увеселительных заведений, сообщил в среду в ходе заседания оперштаба региона министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко.

"Доложу по тем субъектам хозяйствования, которые размещены у нас в черном списке. У нас таких 68. Этот список размещен на портале правительства", - сказал Шеряко.

Он уточнил, что в основном это заведения, расположенные на побережье, в том числе 13 - в Ялте. "По ним по всем должны быть в суд направлены представления о закрытии на 90 дней предприятий", - отметил Аксенов. "Эта работа сделана", - добавил Шеряко.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов.

По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии зарегистрировали более 63 тыс. случаев заражения, выздоровели около 53 тыс. человек, умерли около 1,9 тыс. пациентов.