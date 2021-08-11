Экспорт агропромышленной продукции из РФ с начала года вырос на 15%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Экспорт агропромышленной продукции из России, по данным на 8 августа 2021 года, вырос на 15% в годовом выражении и достиг $17,758 млрд, говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Экспорт зерновых за отчетный период увеличился на 13% и достиг $4,981 млрд, продукции масложировой отрасли - на 34%, до $3,929 млрд, поставки мясной и молочной продукции - на 25%, до $833 млн. Экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 7% и составил $3,065 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 6%, до $2,46 млрд. Экспорт прочей продукции АПК возрос на 13% - до $2,49 млрд. В структуре экспорта по 12,1% поставок пришлось на ЕС и на Китай, на Турцию - 11,6%, Южную Корею - 7,6%, Казахстан - 6,6%, Египет - 4,9%, Белоруссию - 4,6%, Украину - 2,7%, Узбекистан - 2,3%, Азербайджан - 1,8%.

По данным на 8 августа, поставки российской продукции АПК в ЕС выросли на 30% в годовом выражении (до $2,145 млрд), в Китай - снизились на 5% (до $2,152 млрд,), в Турцию - выросли на 16% (до $2,066 млрд), в Южную Корею - на 55% (до $1,352 млрд), в Казахстан - на 17% (до $1,172 млрд).