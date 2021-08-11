Сенат Конгресса США одобрил пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Сенат Конгресса США 50 голосами против 49 одобрил в ночь на среду пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год (начнется 1 октября) в размере $3,5 трлн. Об этом сообщает агентство Reuters.

Законопроект, в частности, предусматривает налоговые послабления для производителей, использующих чистые источники энергии, реализацию программ по облегчению доступа к высшему образованию. Предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение, образование и охрану окружающей среды. За принятие документа проголосовали члены правящей Демократической партии, против - республиканцы.

Ранее во вторник Сенат 69 голосами против 30 одобрил план развития инфраструктуры страны на сумму более $1,3 трлн, согласованный Белым домом и группой сенаторов из обеих партий. В частности, проект предусматривает выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог, $11 млрд - на программы транспортной безопасности. Еще $39 млрд планируется потратить на модернизацию общественного транспорта.

Оба законопроекта имеют важнейшее значение для администрации президента США Джо Байдена. Он активно добивался их одобрения, пользуясь тем, что возглавляемая им Демократическая партия имеет большинство в обеих палатах Конгресса.

Теперь законопроекты предстоит рассмотреть Палате представителей Конгресса. Этот процесс может занять несколько месяцев, так как против ряда их положений выступают не только республиканцы, но и демократы. Рассмотрение документов начнется не ранее середины сентября, так как Конгресс уходит на летние каникулы.