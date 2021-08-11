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CNBC: Белый дом призовет ОПЕК+ увеличить добычу нефти для сдерживания цен

По данным агентства, в США считают недостаточным решение о наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно

ТАСС, 11 августа. Администрация США призовет ОПЕК+ увеличить добычу нефти для борьбы с ростом цен. Об этом сообщает в среду телеканал CNBC со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что сотрудники администрации американского президента Джо Байдена на этой неделе поговорили с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран. По мнению Белого дома, решение 18 июля о наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно "просто недостаточно" во время "критически важного момента глобального восстановления".

"Мы контактируем со значимыми членами ОПЕК+ по поводу важности конкурентных рынков при ценообразовании, - заявил помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. - Конкурентные энергетические рынки будут гарантировать надежные и стабильные энергетические поставки, и ОПЕК+ должна делать больше, чтобы содействовать восстановлению".

Страны ОПЕК+ на встрече 18 июля согласовали продление соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2022 года, а также приняли решение о наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно с августа до полного свертывания сокращений.

Теги
СШАОАЭСаудовская АравияБайден, Джо
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